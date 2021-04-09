Тигра и лошадь Пржевальского внесли в список редких и исчезающих видов животных

Также в этот список вошел переднеазиатский леопард

Постановлением Правительства РК от 5 апреля 2021 года внесены дополнений в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, передает zakon.kz.

Так, раздел "Сүт қоректiлер класы Mammalia Класс - Млекопитающие" пополнили: тигр, переднеазиатский леопард, лошадь Пржевальского.

Постановление вводится в действие с 19 апреля 2021 года.

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