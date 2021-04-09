Чиновники пытались дать взятку антикоррупционеру в Туркестанской области

Их приговорили к 6 млн тенге штрафа за попытку дачи взятки в сумме 300 тысяч тенге.

4 марта приговором Казыгуртского районного суда Туркестанской области были осуждены два чиновника за попытку дачи взятки сотруднику Антикоррупционной службы. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает zakon.kz.

Бывают даже и такие случаи, когда должностные лица пытаются дать взятку сотрудникам Антикоррупционной службы в надежде решить свои личные вопросы и получить дальнейшее покровительство, - сказал он.

Так, директора ГККП "Казыгуртский районный дворец культуры" Турабекова приговорили к штрафу в 4,5 млн тенге. Главного бухгалтера ГККП Кушербаеву - к 1,5 млн тенге.

Они подозревались в попытке даче взятки сотруднику Межрайонного управления по противодействию коррупции по Сарыагашскому региону Антикоррупционной службы по Туркестанской области в сумме 300 тысяч тенге за покровительство при проверке освоения бюджетных средств за 2018-2020 годы, в том числе выделенных в рамках государственной программы "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг. "Енбек".

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