Умер муж королевы Великобритании принц Филипп

Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Скончался супруг Елизаветы II принц Филипп, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Букингемском дворце.

С глубокой скорбью ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его утрату. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке, - говорится в сообщении.

В середине марта этого года стало известно, что супруг королевы выписался из больницы, где провел месяц. Это была самая длительная госпитализация в его жизни.

В заявлении Букингемского дворца сообщалось, что он был выписан "после лечения инфекции и успешной процедуры, необходимой для лечения его хронической болезни". В заявлении подчеркивалось, что госпитализация супруга королевы не имеет отношения к пандемии Covid-19.

Принцу было 99 лет. Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей. Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой.

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