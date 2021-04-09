Школьникам и студентам разрешили учиться в традиционном формате в СКО

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Вместе с тем введен запрет на проведение коллективного ауызашара, за исключением ауызашара среди членов одной семьи.
Главный государственный санитарный врач Северо-Казахстанской области подписал постановление от 9 апреля 2021 года, которым внес изменения в прежнее постановление, передает zakon.kz.
В частности, разрешается в четвертой четверти 2020-2021 учебного года, при исполнении санэпидтребований:
Вместе с тем запрещено проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, за исключением спортивных мероприятий без зрителей.
Также введен запрет на проведение коллективного ауызашара, за исключением ауызашара среди членов одной семьи (совместно проживающих), во время священного месяца "Рамадан".
Введен запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения населением корпоративных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий.
Приостанавливается деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор; кальянных; аквапарков.
Полностью посмотреть текст документа можно здесь.
Постановление вступает в силу с 00 часов 12 апреля 2021 года.
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