Материальное положение судей улучшено, но проблема коррупции остается актуальной — Антикор

К вопросу о начале досудебного расследования необходимо подходить взвешенно с проведением предварительной проверки доводов заявителя и дачей объективной оценки результатам оперативных мероприятий, - сказал Данияр Бигайдаров.

Антикоррупционным агентством активно принимаются меры превентивного характера для устранения коррупционных рисков в судебной системе, заявил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Уголовно-процессуальным законодательством регламентирован особый порядок производства по делам в отношении лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от уголовного преследования. Учитывая, что любое уголовное преследование в отношении судей негативно влияет на уровень доверия общества к судебной власти, дела данной категории носят резонансный характер. Данияр Бигайдаров

Он подчеркнул, что к вопросу о начале досудебного расследования необходимо подходить взвешенно с проведением тщательной предварительной проверки доводов заявителя, а также дачей объективной оценки результатам оперативных мероприятий.

В иных случаях действия могут расцениваться как вмешательство в деятельность суда. Материальное положение и социальный статус судей также улучшен за последние годы. Несмотря на это, проблема коррупции в судебной системе остается актуальной. Агентством активно принимаются меры превентивного характера для устранения коррупционных рисков в судебной системе. Вместе с тем, в рамках статьей 200 УПК применяются и меры дисциплинарного характера за действия, порочащие судебную систему и нарушающие этический кодекс, — заявил следователь.

Так, по его словам, на этой неделе по представлению антикоррупционной службы по Восточно-Казахстанской области, внесенному в порядке статьи 200 УПК РК, решением судебного жюри при высшем судебном совете за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей председатель Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области Оспанова Г.Ж. освобождена от должности.

По информации ведомства, также в этом регионе в 2019 году были зафиксированы факты распития алкогольных напитков судьями в рабочее время. В пример привели случай 2018 года, когда в порядке статьи 200 УПК в отношении судей внесено 4 представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения.

По результатам рассмотрения 5 судей освобождены от занимаемых должностей. Департаментом по Восточно-Казахстанской области в Верховный суд внесено представление в отношении 4-х судей Восточно-Казахстанской области, в том числе председателя суда №2 города Усть-Каменогорска, по фактам получения взятки и распития спиртных напитков в здании суда в рабочее время, — напомнили в ходе брифинга.

Также сообщается, что по представлению Антикоррупционной службы Павлодарской области приказом Президента, за совершение порочащих проступков противоречащих судебной этике, выразившееся в не процессуальном контакте с участниками судебного процесса в ходе которого им обсуждались условия получения взятки за вынесение неправосудных решений председатель специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области Тагажай освобожден от должности.

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