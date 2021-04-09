Как кодовое слово может спасти жизнь?

Если в помощь к ребенку пришел якобы "друг" по просьбе родителя, он должен назвать кодовое слово, которое знают только ребенок и его родные.

Что делать при встрече с сомнительным человеком? И как подать сигнал SOS в экстренных случаях? О важных правилах рассказали усть-каменогорским школьникам на уроках безопасности. Это - совместный проект Первого канала Евразия и МВД Казахстана, передает zakon.kz.

"Какой у тебя крутой телефон! А у меня последняя марка телефона. Хочешь такой? Просто так подарю. Только пойдем в мою машину".

Это один из самых распространенных трюков, которыми пользуются похитители. Часто видео с камер наблюдения показывает, что дети добровольно уходят с незнакомцами. Поэтому стражи порядка и Первый канал Евразия настоятельно советуют казахстанским родителям ради безопасности своих чад придумать пароль и кодовое слово.

Если в помощь к ребенку пришел якобы "друг" по просьбе родителя, он должен назвать кодовое слово, которое знают только ребенок и его родные.

Чтобы втереться в доверие к ребенку, похитителю или педофилу достаточно всего пары минут. На этом нестандартном уроке, организованном совместно с Первым каналом Евразия, стражи порядка предложили школьникам сыграть в шпионов и придумать совместно с родителями кодовое слово. А бойцы СОБРа показали несколько простых, но эффективных приемов самообороны.

Бесспорно, правила безопасности знать нужно. Однако детям бывает сложно сориентироваться в незнакомых обстоятельствах и применить знания на практике. Поэтому полицейские советуют родителям установить на смартфонах приложение, позволяющее отслеживать место, где находится ребенок, либо купить детские часы с GPS и со встроенной кнопкой SOS.

Совместный проект МВД и Первого канала Евразия продолжается. Такие же полезные уроки организованы и проведены в школах Нур-Султан, Караганды и Алматы. Очередной выпуск вы сможете увидеть уже на следующей неделе в Главных новостях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!