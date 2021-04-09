Глава управления Актюбинской области ушел в отставку после выступления министра

Малимбет Ибрашов подтвердил, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.

Глава управления автодорог Актюбинской области ушел в отставку после выступления министра на заседании правительства , сообщает zakon.kz.

Информация о том, что Малимбет Ибрашов подал в отставку, появилась в тот же день - 6 апреля в официальном аккаунте облакимата, передает "Диапазон".

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов назвал регионы с самыми плохими дорогами. По его словам, самые низкие показатели состояния сети дорог отмечаются в Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях.

Новым главой управления стал теперь уже экс-глава управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области стал Айбек Кайер.

Отмечается, что Малимбет Ибрашов уволился по собственному желанию.

Сам экс-глава управления автодорог области по телефону подтвердил, что принял решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу.

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