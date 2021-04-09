В Костанайской области разрешили работу мечетей и церквей в карантин

Постановление вступает в силу с 00:00 12 апреля 2021 года.

Главный санитарный врач Костанайской области подписал постановление о смягчении карантина в регионе, сообщает zakon.kz.

Так, дается разрешение на деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение "жума", "тарауих", "айт" намазов и "ауыз ашар", а так же торжественных богослужений и мероприятий в период празднования Пасхи, с запретом работы расположенных в них объектов общепита.

Постановление вступает в силу с 00:00 12 апреля 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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