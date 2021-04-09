Токаев поздравил специалистов космической отрасли с наступающим днем космонавтики

С космодрома Байконур, который вот уже 65 лет остается крупнейшей космической гаванью мира, просторы необъятной Вселенной осваивали 150 космонавтов. В их числе казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов, - написал Глава государства.

Сегодня, 9 апреля на космодроме "Байконур" состоялось торжественное заседание, посвященное 60-летию первого полета в космос Юрия Гагарина. К этому юбилею Глава государства направил свое поздравительное приветствие, которое огласил премьер-министр Аскар Мамин, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента Берик Уали.

Уважаемые специалисты и ветераны космической отрасли!

Поздравляю вас с наступающим праздником – Днем космонавтики!

60 лет назад в истории человечества состоялось событие непреходящего значения – начался дерзновенный штурм космического пространства. Покорение космоса и первый полет советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина стали ярким символом небывалого прогресса всей мировой науки. И этот исторический шаг был сделан здесь, на земле Казахстана.

С космодрома Байконур, который вот уже 65 лет остается крупнейшей космической гаванью мира, просторы необъятной Вселенной осваивали 150 космонавтов. В их числе казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов.

Освоение космоса невозможно было бы без титанического труда ученых, конструкторов, испытателей и инженеров. Пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность специалистам и ветеранам отрасли. Ваш профессионализм и преданность делу по сей день способствуют развитию современной космонавтики.

Уверен, дальнейшее активное и плодотворное сотрудничество Казахстана и России будет содействовать реализации совместных проектов и программ в области космических исследований и пилотируемых полетов.

Желаю всем участникам торжественного заседания крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!

Касым-Жомарт Токаев

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