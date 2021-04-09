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Скорая попала в ДТП в Алматы - двое пострадавших

Фото: zakon.kz 9 апреля 2021, 20:48

Авария произошла, когда карета скорой спускалась с моста.

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Алматы, сообщает zakon.kz.

Карета скорой двигалась по проспекту Райымбека в западном направлении. После пересечения улицы Саина на спуске с моста, автомобиль столкнулся с другими автомобилями. пресс-служба Скорой медицинской помощи Алматы

Двоих пострадавших с места ДТП доставили в больницу. После осмотра фельдшер скорой помощи отпущен домой.

На место ДТП был вызван наряд дорожной полиции. Обстоятельства ДТП выясняются, на месте работают сотрудники дорожной полиции.

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