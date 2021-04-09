Глава Минобороны Казахстана встретился со своим индийским коллегой

Казахстан укрепляет военное сотрудничество со странами Южной Азии

Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев совершил официальный визит в Республику Индия, сообщает zakon.kz.

Вопросы обмена опытом в области миротворчества, боевой подготовки, кибербезопасности, военного образования и науки были обсуждены в ходе встречи с министром обороны Индии Раджнатом Сингхом.

Обмен мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам, включая терроризм, пандемию коронавирусной инфекции состоялся в ходе переговоров с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

В рамках визита генерал-лейтенант Н.Ермекбаев посетил несколько воинских частей, где ознакомился с особенностями оснащения, боевой подготовки, тактики действий и способами управления войсками.

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