Основательница Black Lives Matter купила огромный дом в белом районе

Новая владелица заплатила за него 1,4 миллиона долларов.

Соучредительница движения Black Lives Matter, чернокожая активистка Патрисс Хан-Каллорс, перебралась жить в один из самых белых регионов Калифорнии. Она купила дома за 1,4 миллиона долларов в районе, где чернокожее население составляет всего 1,6 процента, сообщает zakon.kz.

Как передает Lenta.ru, по документам участок был продан организации, которой управляет Каллорс. Новая владелица заплатила 1,4 миллиона долларов.

Теперь Каллорс принадлежит участок с домом площадью 2,4 тысячи квадратных футов (около 223 квадратных метров). Внутри располагаются три спальни и две ванные комнаты. На территории есть гостевой дом со спальней, ванной комнатой, гостиной и небольшой кухней. Интерьер комнат выполнен в белом цвете, а в качестве основного материала использовали дерево.

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