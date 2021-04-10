Автобусы в Нур-Султане в воскресенье работать не будут

Планируется проведение дезинфекционных работ.

В воскресенье, 11 апреля, согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Нур-Султан, городские и пригородные маршруты в столице курсировать не будут, сообщает zakon.kz.

Планируется проведение дезинфекционных работ, передает City Transportation Systems.

В остальные дни автобусы будут функционировать, как и прежде. В компании напомнили о необходимости соблюдения масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен.

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