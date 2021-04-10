Главный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 12 апреля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан подписала новое постановление об ограничительных мерах в городе, сообщает zakon.kz.

Согласно ему, сохраняется запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому.

Также сохраняется запрет на работу боулинг-центров, компьютерных клубов (за исключением объектов участвующих в пилотном проекте "Ashyq"), кинотеатров, кинорумов, бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, детских развлекательных центров, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах;

Торговые дома и ТРЦ будут работать с 10:00 до 17:00, крытые продовольственных и непродовольственные рынки с 10:00 до 20:00, рынки на открытом воздухе – с 10: до 18:00. По выходным работать не будут.

Организация обучения на объектах образования в IV четверти текущего года в столице будет выглядеть так:

в традиционном формате с 19 апреля 2021 года в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 10 человек по заявлению родителей;

в общеобразовательных школах в дистанционном режиме, за исключением учащихся выпускных классов (9, 11 (12) классы), для которых обучение разрешается в комбинированном формате (70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном), с заполняемостью класса не более 15 человек, по заявлению родителей;

Постановление вступает в силу с 00:00 часов 12 апреля 2021 года.

Полностью с тестом постановления можно ознакомиться здесь

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