Назван способ запретить смартфону "подслушивать"

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Эксперт рассказал об умении смартфонов записывать голос без разрешения их пользователя.
Современные смартфоны могут "слушать" владельцев телефонов без их ведома, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.
Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин предупредил, что некоторые установленные приложения могут записывать разговоры владельца, если во время их установки был разрешен доступ к микрофону.
Доступ к микрофону таким приложениям дает сам владелец устройства. После этого микрофон может включаться уже без спроса — смартфон даже может оставаться в заблокированном состоянии.
У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных – это уже банальная тема, - отметил он.
Защититься от этого можно, если ограничить число приложений с доступом к микрофону. Для особо важных переговоров Вакулин посоветовал приобрести телефон без возможности подключения к современным сетям связи.
Если приглядеться ко многим чиновникам и миллиардерам, то они ходят с кнопочными телефонами. Кнопочный телефон очень трудно будет прослушать, поскольку там нет 3G, LTE и так далее, — пояснил эксперт.
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