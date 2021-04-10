В Британии оценили вероятность отречения Елизаветы II от трона после смерти мужа

В Британии исключили отречение Елизаветы II после смерти принца Филиппа.

Британские эксперты, анализирующие положение дел в королевской семье, оценили вероятность отречения королевы Елизаветы II от трона после смерти ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Могу заверить вас, что королева не откажется от престола. Есть все признаки того, что у королевы очень хорошее здоровье, и, если повезет, она останется нашей королевой как можно дольше, – заявил королевский историк Хьюго Викерс.

При этом эксперты допустили, что Елизавета II передаст еще больше обязанностей своему 72-летнему сыну принцу Чарльзу и другим членам королевской семьи.

Несмотря на то, что королева может немного отступить и будем чаще видеть принцев Чарльза и Уильяма за выполнением репрезентативной работы <...> королева будет оставаться королевой, – заверил другой королевский историк Роберт Лейси.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

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