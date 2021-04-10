Крупнейшая сумма в истории Китая: регулятор оштрафовал Alibaba на $2,78 млрд

Причиной стало нарушение антимонопольного законодательства.

10 апреля государственное управление по контролю за рынком Китая объявило о взыскании штрафа с компании Alibaba в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Было принято решение оштрафовать Alibaba в связи с нарушением закона о монополии, говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

Эта компания должна прекратить нарушать национальное законодательство, размер штрафа составит 4% от объема ее продаж в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 млрд юаней ($69,67 млрд по текущему курсу). Таким образом, Alibaba должна выплатить 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд), - говорится в сообщении.

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