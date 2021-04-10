Более 2700 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 266 667 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2734 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 266 667 случаев, из них:⠀
- в городе Алматы – 40370 (+715),
- в городе Нур-Султан – 35001 (+548),
- в ВКО – 23259 (+59),
- в Павлодарской области – 19433 (+37),
- в Атырауской области – 19741 (+146),
- в Карагандинской области – 18886 (+171),
- в Акмолинской области – 15997 (+99),
- в ЗКО – 16140 (+130),
- в Алматинской области – 16234 (+369),
- в Костанайской области – 14128 (+32),
- в СКО – 13277 (+44),
- в городе Шымкенте – 7469 (+85),
- в Жамбылской области – 6690 (+39),
- в Актюбинской области – 6402 (+166),
- в Туркестанской области – 4661 (+21),
- в Мангистауской области – 4659 (+31),
- в Кызылординской области – 4330 (+42).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1511 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 587,
- в городе Алматы - 242,
- в городе Шымкенте - 21,
- в Акмолинской области - 53,
- в Актюбинской области - 79,
- в Алматинской области - 119,
- в Атырауской области - 38,
- в ВКО - 39,
- в Жамбылской области - 7,
- в ЗКО - 119,
- в Карагандинской области - 84,
- в Костанайской области - 23,
- в Кызылординской области - 8,
- в Мангистауской области - 11,
- в Павлодарской области - 50,
- в СКО - 16,
- в Туркестанской области - 15.
Всего в стране выздоровели 232 835 человек от COVID-19
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