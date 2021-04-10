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Более 2700 заражений зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: pixabay 10 апреля 2021, 08:02

Всего в стране подтверждено 266 667 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2734 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 266 667 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 40370 (+715),
  • в городе Нур-Султан – 35001 (+548),
  • в ВКО – 23259 (+59),
  • в Павлодарской области – 19433 (+37),
  • в Атырауской области – 19741 (+146),
  • в Карагандинской области – 18886 (+171),
  • в Акмолинской области – 15997 (+99),
  • в ЗКО – 16140 (+130),
  • в Алматинской области – 16234 (+369),
  • в Костанайской области – 14128 (+32),
  • в СКО – 13277 (+44),
  • в городе Шымкенте – 7469 (+85),
  • в Жамбылской области – 6690 (+39),
  • в Актюбинской области – 6402 (+166),
  • в Туркестанской области – 4661 (+21),
  • в Мангистауской области – 4659 (+31),
  • в Кызылординской области – 4330 (+42).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1511 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 587,
  • в городе Алматы - 242,
  • в городе Шымкенте - 21,
  • в Акмолинской области - 53,
  • в Актюбинской области - 79,
  • в Алматинской области - 119,
  • в Атырауской области - 38,
  • в ВКО - 39,
  • в Жамбылской области - 7,
  • в ЗКО - 119,
  • в Карагандинской области - 84,
  • в Костанайской области - 23,
  • в Кызылординской области - 8,
  • в Мангистауской области - 11,
  • в Павлодарской области - 50,
  • в СКО - 16,
  • в Туркестанской области - 15.

Всего в стране выздоровели 232 835 человек от COVID-19

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