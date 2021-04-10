В США рассказали о взаимодействии с Россией по ситуации на границе с Украиной

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта.

В США рассказали о взаимодействии с Россией на многих уровнях по поводу ситуации на границе с Украиной, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Мы, конечно же, тесно взаимодействуем, я бы сказала, что мы взаимодействуем на многих уровнях. Как вы знаете, был телефонный разговор с российской стороной на уровне министра обороны на прошлой неделе. Был также звонок госсекретаря, и мы, конечно же, ведем взаимодействие на многих еще более низких уровнях, - ответила она на соответствующий вопрос.

Она также заверила, что существует текущее дипломатическое взаимодействие между США и целым рядом стран в регионе, в том числе с Россией, с Украиной и европейскими партнерами и союзниками Америки.

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!