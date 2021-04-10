Еще 12 казахстанцев скончались от коронавирусной инфекции

На 10 апреля лечение от КВИ продолжают получать 31 360 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 10 апреля, сообщает zakon.kz.

На 10 апреля лечение от КВИ продолжают получать 31 360 человек (30 640 КВИ+ и 720 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 505 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 855 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 523 пациента, • в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента;•на аппарате ИВЛ – 95 пациентов.

За сутки от коронавируса скончались 13 казахстанцев. Всего с 13 марта 3202 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 8 апреля 2021 года зарегистрирован 101 новый случай заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 170 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 51 260, случаев с летальным исходом - 722, всего выздоровели – 49 818 человек.

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