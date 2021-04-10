Под видом Корпоративного фонда: Более 300 млн тенге вложили казахстанцы в пирамиду

Агентством по финансовому мониторингу РК во исполнение поручения Главы государства проводится работа по выявления и пресечению компаний с признаками финансовых (инвестиционных) пирамид на территории РК.

Департаментом экономических расследований по г.Нур-Султан изобличена деятельность лиц, которые создали финансовую пирамиду под видом Корпоративного фонда и незаконно привлекали денежные средства граждан, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс служба ДЭР по г.Нур-Султан, в результате незаконной деятельности ущерб составил более 300 млн. тенге.

Согласно заключению Агенстства Республики Казазхстан по регулированию и развитию финансового рынка деятельность ТОО "Investment Consulting Agensy" и Корпоративного фонда "Otbasy men jastardy qoldau qory" является незаконной, соответствующего разрешения не имеется.

В ходе досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, в отношении организатора финансовой пирамиды избрана мера и пресечения в виде "содержания под стражей".

В настоящее время принимаются меры по возмещению причиненного ущерба пострадавшим.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

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