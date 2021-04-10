Казахстанец стал чемпионом мира по джиу-джитсу в Абу-Даби

Самат Айтпанбет завоевал золото чемпионата мира по джиу-джитсу в ОАЭ.

Самат Айтпанбет завоевал золото чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Он стал первым молодым казахстанцем, выигравшим мировое первенство среди обладателей коричневых поясов.

Воспитанник клуба имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat batyr-QTT» из Алматинской области в общей сложности провел четыре схватки. Он выступал в весовой категории до 56 кг.

Я не могу передать словами свои эмоции. Очень рад. В первой схватке я сильно переживал, не смог выложиться на все 100%, но потом настраивал себя только на победу. Всех соперников в итоге выиграл болевым приемом. Спасибо всем за поддержку. Благодарю своего тренера, — сказал Айтпанбет.

В свою очередь, его тренер Нурсултан Орынбасаров отметил, что это заслуга не только одного спортсмена, но и всей команды.

Это победа всего казахского народа, меня переполняет гордость. Очень рад за своего воспитанника. Это, конечно, заслуга всех наших спортсменов. Я выражаю благодарность своей команде, тренеру академии Qazaqstan Top Team Адаму Фоксу за поддержку и президенту академии Арлану Шабдарбаеву за развитие этого спорта. У нас еще много спортсменов, на которых возлагаем большие надежды. Будем дальше тренироваться и прославлять нашу страну, — поделился впечатлениями Нурсултан Орынбасаров.

Данный чемпионат мира должен был пройти в декабре 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на апрель. Также участвовать в нем смогли только взрослые спортсмены.

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