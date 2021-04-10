В ТРЦ Нур-Султана началась вакцинация против коронавируса

Также вакцинация населения против коронавируса по предварительной записи проводится в организациях медико-санитарной помощи.

В столичном ТРЦ началась вакцинация против коронавируса. Первыми вакцину получили его сотрудники, с понедельника там начнется вакцинация всех желающих, сообщает zakon.kz.

Первый компонент дозы получили сотрудники ТРЦ "Mega Silk Way". Это арендаторы бутиков, продавцы и персонал центра.

Кроме того, вакцинация населения против коронавируса по предварительной записи проводится в организациях медико-санитарной помощи: поликлиники, центры семейного здоровья, врачебные амублатории и т.д. По поручению акима столицы Алтая Кульгинова количество прививочных пунктов увеличено с 36 до 100. График работы продлен с 8:00 до 00:00 часов. Записаться на получение вакцины можно через мобильное приложение egov либо позвонив в колл-центр города - 109.

Сегодня в тестовом режиме мы начали вакцинировать работников ТРЦ. Это примерно 100 человек. Перед вакцинацией все они проходят обязательный медосмотр врачей. Для этого на месте в ТРЦ дежурят бригады. Те, кто допускается к прививке, будут вакцинированы , - сказала заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Алия Рустемова.

Она также рассказала, когда здесь начнется массовая вакцинация горожан.

Так как сегодня ТРЦ по постановлению городского санврача закрыт для посещения, уже в понедельник прививочный центр, расположенный в ТРЦ начнет вакцинировать и наших жителей, посетителей центра, - отметила она.

В настоящее время в столице имеется достаточное количество доз вакцин. До конца апреля в Нур-Султан прибудет более 250 тысяч доз. В целом, каждую неделю на склады Управления здравоохранения поступает новая партия "Спутник V".

По состоянию на сегодня против коронавирусной инфекции прививки получили свыше 26 тысяч человек. При необходимости пункты для вакцинации населения будут открыты в ряде ТРЦ и гостиничных комплексах.

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