В МВД рассказали, как искали пропавшего двухлетнего мальчика из Риддера

Ведомство принесло соболезнования семье мальчика.

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали, как полицейские нашли тело двухлетнего Арсения Киселева, который пропал накануне в Риддере, передает zakon.kz.

Вечером 9 апреля в полицию Риддера в Восточно-Казахстанской области обратилась встревоженная многодетная мать. Она сообщила, что в 18:00 ее младший сын, которому нет еще трех лет, вышел из дома поиграть с братьями и пропал.

Было установлено, что дети вышли на улицу вмести с матерью. Мама пошла в гости к соседке и наблюдала за детьми из окна. Через некоторое время она вышла и не смогла найти младшего. Ни на улице, ни дома его не было. Дети тоже не заметили, когда и куда он пропал.

Полицейские провели обход улиц и домов. На десяти прилегающих улицах было осмотрено более 50 домов. Изучено видео с камер магазинов, расположенных через три улицы, однако нужной информации в записях не обнаружено.

Поиски продолжались всю ночь. В них участвовало более 80 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Национальной гвардии, спасатели, три кинологических расчета ДЧС и 135 волонтеров. Служебные собаки не смогли найти след, так как шел дождь.

Только в половине девятого утра, при прочесывании русла реки Быструха, сотрудниками криминальной полиции области в 700-800 метрах от дома пропавшего, возле лежащего поперек реки дерева, был обнаружен труп ребенка, - говорится в сообщении МВД.

Министерство внутренних дел выражает соболезнование семье погибшего, а также благодарит волонтеров и всех неравнодушных, которые принимали участие в поисках мальчика.

Полиция просит граждан быть осторожными и внимательными к детям, гуляющим на улицах. Не оставлять малолетних и несовершеннолетних детей одних, особенно рядом с водоемами.

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