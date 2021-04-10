К полудню в прививочном пункте ТРЦ вакцину от коронавируса получили порядка 55 алматинцев

Самому молодому привитому от коронавируса 18 лет.

Сегодня в Алматы для всех желающих открыты прививочные пункты в торгово-развлекательных центрах и рынках, сообщает zakon.kz.

Свою работу они начали в 10.00,принимать пациентов начали по записи.

Несмотря на то что торгово-развлекательный центр "Москва" сегодня не работает, прививочный пункт начал функционировать. Охрана впускает в здание записанных и приглашенных на вакцинацию, достаточно об этом предупредить сотрудника службы безопасности.

Как отметила ответственный дежурный прививочного пункта ТРЦ "Москва" Гульдана Тулешова, медработники приступили к работе с 10.00 и продолжат вакцинировать алматинцев до 20.00. Предварительно врачи обзванивали горожан, прикрепленных к поликлиники №16 Алматы, также на вакцинацию записывались посредством eGov. За четыре часа медики привили порядка 50 человек, вакцинация идёт полным ходом. Причем желающих много.

Самому молодому привитому от коронавируса 18 лет, самой возрастной оказалась 87-летняя алматинка.

В прививочном пункте работают 2 врача-терапевта и медсестры, столпотворения нет, соблюдается масочный режим, социальная дистанция, ожидающие рассажены вдали друг от друга. Предварительно все проходят регистрацию, а затем осмотр врача, после, если нет противопоказаний, пациента направляем в процедурный кабинет, - объяснила алгоритм Гульдана Тулешова.

Отметим, что алматинцы сознательно подошли к вакцинации, добровольно записываются и приходят в пункты, расположенные как в поликлиниках, так и на базе ТРЦ.

Среди привитых сегодня 72-летняя пенсионерка, ветеран здравоохранения Наталья Михайлова.

Я прекрасно понимаю,что только благодаря вакцинации мы сможем сформировать иммунитет и победим эту инфекцию. Так же, как в свое время мир победил чуму, оспу. Даст бог, победим коронавирус, если все получат вакцину, - сказала Наталья Тихоновна.

После проверки самочувствия пенсионерку пригласили в процедурный кабинет, где ей сделали прививку вакциной "Спутник V". По словам женщины, чувствовала она себя хорошо, особенно отметила подход медицинского персонала, которые все доходчиво разъясняют всем пришедшим в прививочный пункт. Дают рекомендации.

Напомним, что сегодня на базе ТРЦ и рынков развернули работу прививочные пункты от городских поликлиник. Жителей Алматы приглашают на вакцинацию, записаться можно посредством мобильного приложения E-Gov mobile, а также через платформу электронного правительства E-Gov. Кроме этого привычным способом - обратившись в любое медицинское учреждение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!