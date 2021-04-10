Свыше полмиллиона тенге украли у пенсионера в Усть-Каменогорске

Задержана жительница города, которая дала признательные показания.

Свыше полмиллиона тенге украла у пенсионера жительница Усть-Каменогорска, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП ВКО, на днях на оперативный канал "102" в УП Усть-Каменогорска обратился 63-летний мужчина. Он сообщил, что 26 февраля его знакомая, находясь у него дома под предлогом покупки ему лекарственных средств и уходом за ним во время его лечения, обманным путем завладела денежными средствами в сумме 575 тыс. тенге.

Сотрудниками криминальной полиции была доставлена 48-летняя жительница города, которая в ходе разбирательства дала признательные показания. начальник ДП ВКО Сагат Мадиев

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК.

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