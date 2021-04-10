Дождь, снег, туман и град ожидаются в Казахстане 11 апреля

На большей части республики синоптики прогнозируют погоду без осадков.

Прогноз погоды на 11 апреля предоставили в "Казгидромете", сообщает zakon.kz.

На большую часть республики будет оказывать влияние отрог антициколона, с связи с чем на большей части ожидается погода без осадков. Лишь на юге, востоке и в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гроза, град, усиление ветра, на юге, юго-западе республики - с пыльной бурей. РГП "Казгидромет"

В Туркестанской области утром и днем местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем гроза, местами - усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, ночью и утром - усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях - с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Карагандинской области - порывы 25 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 18°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 8°, ясно.

Прогноз погоды на 11 апреля.

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