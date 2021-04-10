Жители Алматинской области смогут провакцинироваться от коронавируса в Алматы

Создана рабочая группа по координации процесса вакцинации жителей агломерации.

Акиматы Алматы и Алматинской области создали рабочую группу по координации процесса вакцинации жителей агломерации, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в городском акимате, заместители акима Алматы Ержан Бабакумаров и Алматинской области Батыржан Байжуманов в онлайн-формате провели совместное заседание региональных штабов по проведению массовой вакцинации.

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Отмечается, что главная задача - выработать алгоритм совместных действий по вакцинации горожан, проживающих в Алматинской области и работающих на территории Алматы.

Учитывая механизм, утвержденный Министерством здравоохранения РК, горожане могут получать вакцину по месту жительства, не учитывая прописку. Вместе с тем многие жители Алматинской области работают на предприятиях, расположенных на территории Алматы. В этой связи на заседании принято решение вакцинировать сотрудников крупных предприятий по месту работы вне зависимости от региона (Алматы, Алматинская область) фактического проживания или регистрации. пресс-служба акимата Алматы

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