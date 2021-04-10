Самые частые ошибки при гипертонии назвал врач

Также он развеял миф о "рабочем давлении".

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что более миллиарда человек в мире, страдающих гипертонией, допускают ошибки при контроле за состоянием здоровья, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, неправильный рацион и избыточный вес недопустимы при повышенном систолическом артериальном давлении. Хотя, как отметил врач, соблюдать строгую диету необязательно. Исключить жирную пищу и свести к минимуму потребление соли и сахара призвал Мясников.

Сколько бы таблеток вы ни пили, если вы продолжаете есть соленое, ничего хорошего не будет, - подчеркнул медик в эфире телеканала "Россия 1".

Он уточнил, что норма при артериальной гипертонии - "полтора-два грамма поваренной соли в день".

Также Мясников развеял миф о "рабочем давлении".

Я поседел в попытках доказать пациентам, что "рабочего давления" нет! Есть давление нормальное и повышенное. Если у вас рабочее давление повышено, оно может и не вызовет инсульта, разрыва сосудов, какой-то сосудистой катастрофы, но оно будет пилить и пилить ваш организм и ваши сосуды, - отметил врач.

По словам медика, несоблюдение гипертониками предписанной дозировки лекарств - является еще одной ошибкой. Как пояснил Мясников, нельзя принимать препараты произвольно: нужно следовать комбинации, назначенной врачом.

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