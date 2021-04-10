Село в ЗКО закрывают на карантин - на дорогах установят санпосты

В самом селе ограничили передвижение.

Санитарные посты установят на дорогах в село Бурлин Бурлинского района Западно-Казахстанской области, передает zakon.kz.

Как сообщает портал "Мой город", в самом селе ограничили передвижение.

Село Бурлин Бурлинского района, где проживает порядка 4 тыс. человек, с 11 по 25 апреля закрывается на карантин. Более того, на дорогах (при въезде и выезде) будут установлены санпосты и ограничивается передвижение населения внутри села, - говорится в сообщении со ссылкой на постановление и.о. главного государственного санврача Бурлинского района.

По данным районного управления санитарно-эпидемиологического контроля, с 1 января по 8 апреля на территории Бурлинского района зарегистрировано 724 человека с коронавирусной инфекцией, из которых 402 – с симптомами и 322 – бессимптомных. Выздоровели 479 человек. Летальных случаев – 11.

Отмечается, что за последнюю неделю выявлено 123 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 67 – с симптомами и 56 – бессимптомных.

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