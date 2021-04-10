BMW столкнулся с поездом в Капшагае: есть пострадавшие

Пассажиров легковушки с различными травмами доставили в ближайшую больницу города.

В соцсетях распространяют фотографии ДТП с участием легковушки и поезда, произошедшего в Капшагае, сообщает zakon.kz.

Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции.

Данное дорожно-транспортное происшествие с поездом произошло 10 апреля около 03:30 в городе Капшагай. Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомашины BMW, следуя в восточном направлении по ул. Сейфуллина, не подчинившись запрещенному знаку светофора на переезде при закрытом шлагбауме, допустил столкновение с поездом сообщением "Капшагай-Алматы", который двигался в южном направлении по железнодорожному пути. После столкновения с составом поезда автомашина допустила наезд на ограждение и фонарный столб. пресс-служба ДП Алматинской области

В результате ДТП пострадали два пассажира легковушки - их с различными травмами доставили в ближайшую больницу Капшагая.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч.2 УК РК. Материалы дела будут направлены в суд для принятия процессуального решения, - уточнили в областной полиции.

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