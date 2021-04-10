В Казахстане могут запретить строительство жилых домов на посевных площадях ЛПХ

Сняты с рассмотрения предложения об упрощении предоставления сельхозземель, а также упрощении процедур и сокращении срока получения гражданства РК кандасами.

Третье заседание Комиссии по земельной реформе прошло в здании Министерства сельского хозяйства РК под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, сообщает zakon.kz.

По итогам рассмотрения второй рабочей группой принято решение рекомендовать Министерству сельского хозяйства разработать новую норму Земельного кодекса, которая запретит строительство жилых домов на посевных площадях личных подсобных хозяйств, а также предусмотреть новеллу, которая запретит членам региональных земельных комиссий участвовать в конкурсных заседаниях по отводу земель в отношении своих родственников. пресс-служба МСХ РК

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Как отметили в ведомстве, в завершение заседания Комиссия по земельной реформе путем голосования решила снять с рассмотрения несколько предложений, так как данные вопросы либо предусмотрены действующим законодательством, либо вносятся в Парламент в составе новых законопроектов.

Сняты с рассмотрения предложения об упрощении предоставления сельхозземель, а также упрощении процедур и сокращении срока получения гражданства Республики Казахстан кандасами, - уточнили в Минсельхозе.

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Следующее заседание комиссии запланировано на 17 апреля.

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Напомним, по итогам второго заседания Комиссии по земельной реформе, которое прошло 3 апреля, Правительству РК было рекомендовано:

рассмотреть возможность возврата функций государственного контроля за использованием и охраной земель от местных исполнительных органов в ведение Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК;

рассмотреть вопрос передачи Комитету по управлению земельными ресурсами МСХ РК сети почвенно-геоботанических лабораторий от НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (МЦРИАП), а также ГУ "Республиканский научно методический центр агрохимической службы", а также провести функциональный анализ и рассмотреть предложение по передаче функций по проведению почвенных и геоботанических исследований в конкурентную среду;

рассмотреть вопрос об упразднении с 1 января 2023 года земельных комиссий при акиматах путем цифровизации земельных отношений;

разработать и принять поправки по внесению изменений в Земельный кодекс РК для запрета изменения целевого назначения сельхозземель на садоводство;

после принятия срочного Законопроекта по запрету предоставления сельхозземель в частную собственность и аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и юридическим лицам с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с иностранным участием, а также кандасам, принять постановление об утверждении предельных максимальных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставляемых в аренду казахстанцам;

разработать и принять поправки по внесению изменений в пункт 8-1 ст. 282 Предпринимательского кодекса РК в части наделения уполномоченного органа по инвестициям компетенцией по разработке и утверждению правил определения проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности.

Также Комиссия по земельной реформе рассмотрела актуальный вопрос по продолжению космомониторинга рационального использования сельхозземель и приняла следующее решение:

рекомендовать госорганам обеспечить интеграцию сервиса космомониторинга и государственных информационных систем для получения актуальных данных о загруженности пастбищных угодий;

рекомендовать МСХ РК разработать дорожную карту по передаче платформы "Qoldau" от Министерства финансов РК.

25 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил разработать закон, запрещающий продавать и сдавать в аренду земли иностранцам.

12 марта Президент направил в Мажилис законопроект, устанавливающий запрет на продажу и аренду земли иностранцам.

17 марта законопроект приняли в работу в Мажилисе.

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