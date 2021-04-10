В Казахстане могут запретить строительство жилых домов на посевных площадях ЛПХ

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Сняты с рассмотрения предложения об упрощении предоставления сельхозземель, а также упрощении процедур и сокращении срока получения гражданства РК кандасами.
Третье заседание Комиссии по земельной реформе прошло в здании Министерства сельского хозяйства РК под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, сообщает zakon.kz.
По итогам рассмотрения второй рабочей группой принято решение рекомендовать Министерству сельского хозяйства разработать новую норму Земельного кодекса, которая запретит строительство жилых домов на посевных площадях личных подсобных хозяйств, а также предусмотреть новеллу, которая запретит членам региональных земельных комиссий участвовать в конкурсных заседаниях по отводу земель в отношении своих родственников. пресс-служба МСХ РК
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Как отметили в ведомстве, в завершение заседания Комиссия по земельной реформе путем голосования решила снять с рассмотрения несколько предложений, так как данные вопросы либо предусмотрены действующим законодательством, либо вносятся в Парламент в составе новых законопроектов.
Сняты с рассмотрения предложения об упрощении предоставления сельхозземель, а также упрощении процедур и сокращении срока получения гражданства Республики Казахстан кандасами, - уточнили в Минсельхозе.
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Следующее заседание комиссии запланировано на 17 апреля.
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Напомним, по итогам второго заседания Комиссии по земельной реформе, которое прошло 3 апреля, Правительству РК было рекомендовано:
Также Комиссия по земельной реформе рассмотрела актуальный вопрос по продолжению космомониторинга рационального использования сельхозземель и приняла следующее решение:
25 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил разработать закон, запрещающий продавать и сдавать в аренду земли иностранцам.
12 марта Президент направил в Мажилис законопроект, устанавливающий запрет на продажу и аренду земли иностранцам.
17 марта законопроект приняли в работу в Мажилисе.
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