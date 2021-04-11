Появился дерзкий претендент на бой с Геннадием Головкиным

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Это британский боксер Лиам Уильямс.
Британский боксер Лиам Уильямс (23-2-1, 18 КО) всерьез рассчитывает встретиться с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает zakon.kz.
Как сообщает sports.kz, британец намерен встретиться с GGG после того, как победит американца Деметриуса Андраде (29-0, 18 КО).
Когда с Андраде будет покончено, я сразу же пойду за GGG! Лиам Уильямс
Бой чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Деметриуса Андраде с его обязательным претендентом - Лиамом Уильямсом состоится 17 апреля.
Геннадий Головкин владеет поясами IBF и IBO в среднем весе.
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