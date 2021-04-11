Врач назвал главную отличительную черту гриппа от коронавируса

По его словам, только лабораторный тест может дать полную уверенность в отсутствии КВИ.

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев рассказал, что симптомы COVID-19 и гриппа схожи между собой, однако четко отличить их поможет лабораторный тест, передает zakon.kz со ссылкой на riafan.ru.

По его словам, главной отличительной чертой гриппа от коронавирусной инфекции является резкое повышение температуры тела, которая сопровождается, слабостью, ознобом, трахеитом, сухим кашлем при сильном вдохе, насморком, фарингитом и светобоязнью. Инфицированные COVID-19 испытывают одышку, находясь в состоянии покоя, заложенность в груди, высокую температуру, нередко выше 38 градусов, небольшую или незначительную боль в горле, сухой кашель, головную боль и слабость.

Как самостоятельные симптомы могут быть потеря вкуса и нарушения ощущения запаха. Эти симптомы могут появляться в первую очередь и должны насторожить больного. В ряде случаев проявляются симптомы тяжелой интоксикации, - перечислил врач.

Однако, как отметил специалист, только лабораторный тест может дать полную уверенность в отсутствии коронавирусной инфекции.

Как отметил Еделев, чтобы избежать заражения, необходимо придерживаться масочного режима, соблюдать санитарные нормы и социальную дистанцию.

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