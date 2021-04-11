Приедут ли Меган Маркл и принц Гарри на похороны дедушки

Принц Гарри подтвердил, что приедет на службу, но его жена по совету врача воздержится от поездки.

Находящийся в США принц Гарри 17 апреля примет участие в церемонии прощания со своим дедом принцем Филиппом в Великобритании, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как пишут британские СМИ со ссылкой на представителя Букингемского дворца, принц Гарри, живущий вместе со своей семьей в США, подтвердил, что приедет на службу. При этом его жена Меган Маркл, которая в настоящее время ждет ребенка, по совету врача воздержится от поездки.

В Букингемском дворце сообщили, что отпевание и похороны принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля на сотом году жизни, состоятся 17 апреля в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Ожидается, что в закрытой церемонии прощания с Герцогом Эдинбургским примут участие королева Елизавета II, четверо их детей и внуки.

Церемония прощания состоится в узком кругу семьи и близких с участием не более 30 человек. Ожидается, что в 15:00 (20:00 по времени Нур-Султана) в день похорон будет объявлена минута молчания. Похороны не будут государственными, как того хотел сам принц Филипп.

Издание Guardian отмечает, что по просьбе самого принца гроб будет помещен на модифицированный Land Rover, по обе стороны от него будут стоять носильщики королевской морской пехоты. Гроб будет обернут личным штандартом герцога, на нем будет лежать морская фуражка и шпага принца Филиппа.

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В середине марта этого года стало известно, что супруг королевы выписался из больницы, где провел месяц. Это была самая длительная госпитализация в его жизни.

В заявлении Букингемского дворца сообщалось, что он был выписан "после лечения инфекции и успешной процедуры, необходимой для лечения его хронической болезни". В заявлении подчеркивалось, что госпитализация супруга королевы не имеет отношения к пандемии Covid-19.

Принцу было 99 лет. Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей. Принц Филипп женился на принцессе Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой.

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