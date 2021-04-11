Ввести ограничения из-за бешенства животных хотят в СКО

Никаких дополнительных сведений о зарегистрированных случаях бешенства КРС в селе Докучаево не имеется.

Проект постановления о введении ограничительных мероприятий на территории животноводческого ТОО "Атамекен-Агро-Тимирязево" появился на сайте открытых нормативно-правовых актов, передает zakon.kz.

Как сообщает pkzsk.info, речь идет о предприятии, расположенном в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.

Из документа следует, что 9 апреля главный ветеринарно-санитарный инспектор внес представление, в следствие которого аким Докучаевского сельского округа решил установить ограничительные мероприятия.

В связи с возникновением заболевания бешенство среди крупного рогатого скота установить ограничительные мероприятия на территории животноводческого комплекса товарищества с ограниченной ответственностью "Атамекен-Агро-Тимирязево" села Докучаево Докучаевского сельского округа Тимирязевского района Северо-Казахстанской области, - говорится в документе.

Как отмечается, никаких дополнительных сведений о зарегистрированных случаях бешенства КРС в селе Докучаево не имеется.

Документ будет находиться на рассмотрении до 23 апреля.

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