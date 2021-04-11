"Реал" одержал домашнюю победу над "Барселоной"

Такой результат позволил "Реалу", набрав 66 очков, возглавить турнирную таблицу Примеры.

Реал Мадрид обыграл Барселону в домашнем Эль Классико 30-го тура чемпионата Испании, сообщает zakon.kz со ссылкой на RT.

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу "Реалу" принесли голы Карима Бензема, отличившегося на 13-й минуте эффектным ударом пяткой, и Тони Крооса, забившего прямым ударом со штрафного.

"Барселона" ответила голом Оскара Мингезы, замкнувшего прострел Жорди Альбы.

На 90-й минуте Каземиро получил вторую желтую карточку за минуту и был удален с поля.

Такой результат позволил "Реалу", набрав 66 очков, возглавить турнирную таблицу Примеры, опередив мадридский "Атлетико" (66) за счет дополнительных показателей. "Барселона" с 65 очками — третья.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!