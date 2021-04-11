За ужесточение санкций против России выступили в Европарламенте

Манфред Вебер утверждает, что "усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада".

Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) выступил за ужесточение санкций против России, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Манфред Вебер предложил ужесточение европейских и американских санкций против России в случае эскалации ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья Алексея Навального, отбывающего срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью медиагруппе Funke.

Вебер утверждает, что РФ "продолжает курс опасных провокаций", а "усиление военного присутствия вокруг востока Украины является испытанием Запада". "Ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным", - заявил Вебер, уточнив, что реагировать должны и ЕС, и США.

Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации, - считает он. Вебер также утверждает, что и "Северный поток - 2" тогда "ни в коем случае не имел бы под собой оснований".

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной.

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