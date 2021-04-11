За сутки в Казахстане выявлены 2842 заразившихся COVID-19

Всего в стране подтверждено 269 519 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2842 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 269 519 случаев, из них:⠀
- в городе Алматы – 41079 (+709),
- в городе Нур-Султан – 35592 (+591),
- в ВКО – 23319 (+60),
- в Павлодарской области – 19475 (+42),
- в Атырауской области – 19872 (+131),
- в Карагандинской области – 19096 (+210),
- в Акмолинской области – 16100 (+103),
- в ЗКО – 16267 (+127),
- в Алматинской области – 16589 (+355),
- в Костанайской области – 14161 (+33),
- в СКО – 13323 (+46),
- в городе Шымкенте – 7557 (+88),
- в Жамбылской области – 6739 (+49),
- в Актюбинской области – 6604 (+202),
- в Туркестанской области – 4685 (+24),
- в Мангистауской области – 4689 (+30),
- в Кызылординской области – 4372 (+42).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 186,
- в городе Алматы - 428,
- в городе Шымкенте - 5,
- в Акмолинской области - 39,
- в Актюбинской области - 29,
- в Алматинской области - 80,
- в Атырауской области - 158,
- в ВКО - 42,
- в ЗКО - 81,
- в Карагандинской области - 98,
- в Кызылординской области - 15,
- в Мангистауской области - 7,
- в Павлодарской области - 23,
- в СКО - 23,
- в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровели 234 057 человек от COVID-19
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!