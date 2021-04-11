За сутки в Казахстане выявлены 2842 заразившихся COVID-19

Всего в стране подтверждено 269 519 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2842 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 269 519 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 41079 (+709),

в городе Нур-Султан – 35592 (+591),

в ВКО – 23319 (+60),

в Павлодарской области – 19475 (+42),

в Атырауской области – 19872 (+131),

в Карагандинской области – 19096 (+210),

в Акмолинской области – 16100 (+103),

в ЗКО – 16267 (+127),

в Алматинской области – 16589 (+355),

в Костанайской области – 14161 (+33),

в СКО – 13323 (+46),

в городе Шымкенте – 7557 (+88),

в Жамбылской области – 6739 (+49),

в Актюбинской области – 6604 (+202),

в Туркестанской области – 4685 (+24),

в Мангистауской области – 4689 (+30),

в Кызылординской области – 4372 (+42).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 186,

в городе Алматы - 428,

в городе Шымкенте - 5,

в Акмолинской области - 39,

в Актюбинской области - 29,

в Алматинской области - 80,

в Атырауской области - 158,

в ВКО - 42,

в ЗКО - 81,

в Карагандинской области - 98,

в Кызылординской области - 15,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области - 23,

в СКО - 23,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели 234 057 человек от COVID-19

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