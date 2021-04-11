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За сутки в Казахстане выявлены 2842 заразившихся COVID-19

Фото: РБК 11 апреля 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 269 519 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2842 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 269 519 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 41079 (+709),
  • в городе Нур-Султан – 35592 (+591),
  • в ВКО – 23319 (+60),
  • в Павлодарской области – 19475 (+42),
  • в Атырауской области – 19872 (+131),
  • в Карагандинской области – 19096 (+210),
  • в Акмолинской области – 16100 (+103),
  • в ЗКО – 16267 (+127),
  • в Алматинской области – 16589 (+355),
  • в Костанайской области – 14161 (+33),
  • в СКО – 13323 (+46),
  • в городе Шымкенте – 7557 (+88),
  • в Жамбылской области – 6739 (+49),
  • в Актюбинской области – 6604 (+202),
  • в Туркестанской области – 4685 (+24),
  • в Мангистауской области – 4689 (+30),
  • в Кызылординской области – 4372 (+42).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1222 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 186,
  • в городе Алматы - 428,
  • в городе Шымкенте - 5,
  • в Акмолинской области - 39,
  • в Актюбинской области - 29,
  • в Алматинской области - 80,
  • в Атырауской области - 158,
  • в ВКО - 42,
  • в ЗКО - 81,
  • в Карагандинской области - 98,
  • в Кызылординской области - 15,
  • в Мангистауской области - 7,
  • в Павлодарской области - 23,
  • в СКО - 23,
  • в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели 234 057 человек от COVID-19

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