"Ханституция": в Кыргызстане начался референдум по поправкам в конституцию

Предлагаемые поправки в Основной закон страны прежде всего направлены на усиление полномочий президента.

Референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти пройдут 11 апреля в Кыргызстане, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Инициатором изменения Конституции КР выступал победивший на досрочных президентских выборах 10 января 2021 года Садыр Жапаров. Предложенный им вариант конституции называют Ханституцией. Новый основной закон делает из Кыргызстана суперпрезидентскую страну.

Как сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по проведению выборов и референдумов, на всей территории республики с 08:00 до 20:00 "будут открыты 2 483 избирательных участка". Еще 48 участков откроются за пределами республики в 28 государствах.

Вынесенные на всенародное голосование поправки к основному закону Кыргызстана предусматривают значительное усиление полномочий президента и усечение прав парламента. В частности, предлагается возложить обязанности главы правительства на руководителя президентского аппарата и наделить главу государства правом назначения и увольнения министров. По мнению большинства киргизских экспертов, президент в случае положительного итога референдума фактически получит полный контроль над кабинетом министров.

Разработкой поправок в конституцию занималось специально созванное для этого конституционное совещание из 89 человек. Критики отмечают, что большая часть членов конституционного совещания и авторов поправок - сторонники Жапарова, разделяющие его взгляды. Рассматривали же проект конституции депутаты парламента, который после смены руководства Кыргызстана с октября прошлого года фактически лишен власти.

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