Еще одна область попала в "желтую" зону по распространению COVID-19

Жамбылская область попала в "желтую" зону по распространению COVID-19.

Жамбылская область попала в "желтую" зону по распространению COVID-19, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 апреля 2021 года:

В "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. ⠀В "желтой" зоне: город Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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