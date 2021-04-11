Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса

Наибольшее количество привившихся в Алматы, Туркестанской области и Нур-Султане.

Более 313 тысяч человек вакцинировали от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 11 апреля вакцину получили:Первая доза - 313 611 человекВторая доза - 104 889 человек

Наибольшее количество привившихся в Алматы, Туркестанской области и Нур-Султане.

В Алматы первым компонентом привились 69 тыс. 690 человек, вторым – 14 тыс. 328.

В Нур-Султане прививку первым компонентом получили 28 тыс. 131 человек, вторым – 8 тыс. 606.

Вакцина от коронавируса ставится бесплатно всем желающим старше 18 лет и не имеющим противопоказаний.

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