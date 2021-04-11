В Казахстане внесли изменения в правила поступления в докторантуру

Вступительный экзамен в докторантуру будет проходить в электронном формате.

С 2021 года вступительный экзамен в докторантуру будет проходить в электронном формате, сообщает zakon.kz.

Претенденты будут писать эссе за компьютером, сдавать тест на готовность к обучению в докторантуре и экзамены по профилю образовательной программы.

В этом году для поступления в докторантуру предусматривается ряд новшеств. Впервые вступительный экзамен будет проходить в электронном формате на базе центров тестирования. Данный формат уже был апробирован в прошлом году на уровне магистратуры. Но это не говорит о том, что вступительные экзамены будут только в формате тестирования. директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев

Будущие докторанты будут писать эссе по темам, которые утверждают сами вузы.

Итоговая оценка вступительного экзамена представляет собой совокупность баллов, полученных путем суммирования результатов оценивания эссе, теста на готовность к обучению в докторантуре и профильных экзаменов.

Прием заявлений в докторантуру начнется 3 июля и продлится до 3 августа. Вступительные экзамены для поступления в докторантуру пройдут с 4 по 20 августа. Зачисление в докторантуру завершится 28 августа.

Перечень международных сертификатов для поступления на образовательные программы магистратуры и докторантуры

Для поступления на образовательные программы магистратуры можно предоставить международные сертификаты или сдать тест по иностранному языку в ходе комплексного тестирования (КТ).

Для поступления на образовательные программы докторантуры обязательно наличие сертификата, подтверждающий владение иностранным языком.

‼️Кроме того, Duolingo English Test исключается из списка международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком при поступлении в магистратуру и докторантуру.

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