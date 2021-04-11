Алабай напал на пенсионерку в Нур-Султане: собаку нашли и проверяют на бешенство

Пострадавшая женщина проходит курс профилактических прививок в медицинском учреждении.

10 апреля в Нур-Султане алабай напал на пенсионерку со щенком, сообщает zakon.kz.

По факту распространения в социальных сетях видео нападения алабая на женщину и ее щенка сотрудниками департамента полиции по камерам видеонаблюдения 11 апреля был найден человек, который в ту ночь увез данную собаку, - говорится в сообщении акимата Нур-Султана.

Было установлено, что алабая вывез таксист к себе домой в поселок Кирпичный.

В настоящее время пес взят по ветеринарное наблюдение для исключения особо опасного заболевания - бешенства.

Пострадавшая женщина проходит курс профилактических прививок в медицинском учреждении, принадлежащий ей щенок получает лечение в ветеринарной клинике.

Сотрудниками Департамента полиции продолжается работа по установлению хозяина алабая.

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