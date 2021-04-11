Уволенный со скандалом из ДП Алматы полицейский стал начальником РУВД в Талгаре

Ранее он был уволен с должности начальника Управления криминальной полиции Алматы.

Экс-начальник Управления криминальной полиции Алматы Жанболат Зиадин возглавил Талгарский РУВД, сообщает zakon.kz.

Жанболат Зиадин стал широко известен в апреле 2020 года после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором кортеж из элитных машин ездит по городу, нарушая ПДД, и пересекает блокпост.

Затем на том же видео уже показывают застолье. После служебной проверки выяснилось, что в застолье принимал участие начальник управления криминальной полиции Зиадин Жанболат. По итогам проверки, он был отстранен от должности.

Также по факту незаконного проезда через блокпост и за нарушение режима чрезвычайного положения 5 человек были задержаны и привлечены к административной ответственности.

А сотрудники полиции, допустившие данный факт и не принявшие меры по их пресечению, получили дисциплинарные взыскания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!