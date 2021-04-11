Какая погода ожидает казахстанцев в понедельник

Местами ожидаются туман, усиление ветра.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 апреля, сообщает zakon.kz.

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного давления, с связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге, юго-западе гроза, пыльная буря, на юге возможен град, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, днем - гроза, местами - усиление ветра 15-20, ночью и утром - порывы 25 м/с.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами - туман.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области - усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 18°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 12°, ясно.

Прогноз погоды на 12 апреля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!