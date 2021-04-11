Паводки в Карагандинской области - пропал без вести глава крестьянского хозяйства

Жители считают, что паводки унесли машину в воду и мужчина утонул, но спасатели не считают человека жертвой паводков.

В Нуринском районе Карагандинской области поднялся уровень воды и даже затопило дорогу, передает zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в соцсети instagram в паблике patriotkaragandy, пропал без вести глава крестьянского хозяйства Нурлан Сулейменов. Он 8 апреля выехал на автомобиле из села Карима Мынбаева​ в село Тассуат и не прибыл к месту назначения. Возможно, когда дорогу размыло, он попытался проехать по переливу.

Жители считают, что паводки унесли машину в воду и мужчина утонул, но спасатели не считают человека жертвой паводков.

8 апреля, когда пропал без вести мужчина 1958 года рождения, к нам не поступало сообщений о подъеме уровня воды. Подъем уровня воды был зафиксирован позже. К тому же, о пропаже человека родные сообщили спустя двое суток, а не сразу. В три часа ночи 10 апреля поступило сообщение о пропаже человека. Со слов заявителя, в ночь с 7 на 8 апреля мужчина выехал на автомобиле и пропал. Для проведения поисково-спасательных работ​ на месте задействованы силы департамента по ЧС, полиции и местное население. К поисковым работам привлечен вертолет. официальный представитель ДЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова

По данным на 13:00, уровень воды на реке Кундызды вблизи села Нура Нуринского района снижен.

На месте проведены мероприятия по укреплению защитного вала и проведению взрывных работ по ликвидации ледяного затора на реке Кундузды. Всего за прошедшие сутки проведены взрывные работы на пяти участках реки. Угрозы для населенного пункта нет. Также сокращен перелив на 104 км дороги "Нур-Султан-Кабанбай батыра-Нура-город Темиртау". На месте проведены работы по отсыпке обочин дороги, - сообщила официальный представитель ДЧС региона.

На других реках Карагандинской области взрывают лед, чтобы он не мешал движению воды.

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