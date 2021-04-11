Паводки в Карагандинской области - найдена машина пропавшего главы крестьянского хозяйства

Поисковые мероприятия продолжаются.

В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали результаты спасательных мероприятий по поиску без вести пропавшего главы крестьянского хозяйства Нурлана Сулейменова, сообщает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что 9 апреля без вести пропал 62-летний житель Нуринского района. Предположительно, в этот день он на своем автомобиле выехал в сторону районного центра и после этого мужчину никто не видел.

По данному факту сразу начались поисково-розыскные мероприятия. В них, кроме полицейских, участвуют сотрудники ДЧС Карагандинской области, волонтеры. В настоящее время найдена машина без вести пропавшего мужчины. Поисковые мероприятия продолжаются. пресс-служба ДП Карагандинской области

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