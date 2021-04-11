Муж и жена работают в одной госструктуре: в акимате ответили на возмущения казахстанцев

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В пресс-службе акимата Аксуского района разъяснили ситуацию.
В акимате Аксуского района Алматинской области прокомментировали информацию о супругах, работающих в одной госструктуре, сообщает zakon.kz.
Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике taldykorganec.insta, Амандос Сабырбаев занимает должность замакима Аксуского района, уполномоченного по этике госслужащих. Его супруга - Сауле Сабырбаева является начальником отдела предпринимательства Аксуского района. Их общий сын - Санжар Сабырбаев занимает должность заместителя руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.
Подчиняется ли районный отдел предпринимательства именно областному Управлению, мы не в курсе. Также интересно узнать, какие отделы курирует замакима Амандос Сабырбаев, - говорится в сообщении паблика.
Под постом сразу же посыпались возмущения пользователей соцсети.
"Обнаглели вообще! Страх потеряли!"
"Жаль нас не берут на работу, все родственники везде"
"Коррупция на лицо, а как еще это назвать?"
"Один устроился и все родственники пришли"
"Класс! Вот бы и нам так, всех своих родных пристроить на крутые должности. И будет шикарный семейный подряд!"
"Да вообще надо прекращать этот клановый обряд в госучреждениях"
"А копнуть, и еще десяток родственников можно найти"
"Как хорошо устроились"
"Это что какой то семейный бизнес?... Так нельзя"
"Кого-то это удивило?" - пишут казахстанцы.
Однако нашлись и те, кто вступился за данную семью.
"Я эту семью знаю, и сына знаю. Они очень простые люди. Добропорядочные, воспитанные люди. Сын очень грамотный, компетентный, знающий свое дело. Да вы поезжайте и посмотрите, как они живут, в каком доме. Очень простой сельский дом. Прежде чем что-то писать и кого-то обсуждать, посмотрите сначала на себя"
"Добрый день. Я знаю данную семью. Они самые правильные рабочие люди, которые любят свою работу. Они кровью и потом заработали свои должности"
"Ничего подобного, они учились на эти специальности пусть и сидят! Нечего трогать, лезть в чужую семью!" - пишут другие.
В свою очередь в пресс-службе акимата Аксуского района прокомментировали данную публикацию.
В соответствии со статьей 13 Закона Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" государственный служащий не может занимать государственную должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, супругом (супругой), родителями и детьми супруга (супруги), а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу). Согласно статье 14 Закона Республики Казахстан "О противодействии коррупции" лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностные лица не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой), а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу), - напомнили в ведомстве.
Как отметили в районном акимате, согласно должностной инструкции, замакима района "Сабырбаев А.А. организует и курирует вопросы отделов экономики и бюджетного планирования, финансов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и градостроительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог".
Между тем, руководитель отдела предпринимательства Сабырбаева С.М. непосредственно подчиняется акиму района и вопросы отдела предпринимательства организует и курирует заместитель акима района Кусмолдин С.А., - уточнили в пресс-службе.
Амандос Сабырбаев занимает должность замакима Аксуского района с 29 июня 2017 года.
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