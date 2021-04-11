Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Димаш Кудайберген восхитил поклонников своими спортивными навыками

Фото: скриншот 11 апреля 2021, 20:37

Видео он разместил в соцсети.

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген восхитил фолловеров своими спортивными навыками, сообщает zakon.kz.

Публикация Кудайбергена в соцсети за 40 минут набрала почти 50 тыс. просмотров. Подписчики Димаша оставили восхищенные комментарии под видео.

"Первый"

"Димаш, а у тебя растяжка классная"

"Ничего себе растяжка! Браво, Димаш! Не перестаешь удивлять!"

"Круто! Люблю тебя"

"Обалдеть!"

"Уау! Вот это растяжка!"

"Ого! Ничего себе! Супер!"

"Вы замечательный, каким бы ни были", - пишут они.

Один из подписчиков Димаша даже сравнил его с Джеки Чаном.

Молодчина! Весь в @jackiechan, - написал фолловер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Кайрат Нуртас похвастался новым авто за 50 млн тенге
Двое детей родились у женщин, находящихся в реанимации под ИВЛ