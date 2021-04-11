Димаш Кудайберген восхитил поклонников своими спортивными навыками

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Видео он разместил в соцсети.
Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген восхитил фолловеров своими спортивными навыками, сообщает zakon.kz.
Публикация Кудайбергена в соцсети за 40 минут набрала почти 50 тыс. просмотров. Подписчики Димаша оставили восхищенные комментарии под видео.
"Первый"
"Димаш, а у тебя растяжка классная"
"Ничего себе растяжка! Браво, Димаш! Не перестаешь удивлять!"
"Круто! Люблю тебя"
"Обалдеть!"
"Уау! Вот это растяжка!"
"Ого! Ничего себе! Супер!"
"Вы замечательный, каким бы ни были", - пишут они.
Один из подписчиков Димаша даже сравнил его с Джеки Чаном.
Молодчина! Весь в @jackiechan, - написал фолловер.
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