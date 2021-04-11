Димаш Кудайберген восхитил поклонников своими спортивными навыками

Видео он разместил в соцсети.

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген восхитил фолловеров своими спортивными навыками, сообщает zakon.kz.

Публикация Кудайбергена в соцсети за 40 минут набрала почти 50 тыс. просмотров. Подписчики Димаша оставили восхищенные комментарии под видео.

"Первый" "Димаш, а у тебя растяжка классная" "Ничего себе растяжка! Браво, Димаш! Не перестаешь удивлять!" "Круто! Люблю тебя" "Обалдеть!" "Уау! Вот это растяжка!" "Ого! Ничего себе! Супер!" "Вы замечательный, каким бы ни были", - пишут они.

Один из подписчиков Димаша даже сравнил его с Джеки Чаном.

Молодчина! Весь в @jackiechan, - написал фолловер.

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